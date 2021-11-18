主教山配水庫疑活化 設玻璃幕屋人工草地

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫，去年底險遭當局清拆，事件意外曝光後，隨即引起社會關注，要求保育之聲響徹。其後配水庫獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，並關閉展開加固及活化工程，讓公眾日後在安全情況下參觀。事隔一年，有網民近日發現，主教山配水庫已加設玻璃幕屋、樓梯及人造草皮等設施。有facebook專頁昨日上載主教山配水庫近照，從相片中所見，配水庫的缺口位置已搭建玻璃幕屋頂及圍欄，鋪設人工草地，並加建樓梯連結地面及水庫內部，估計當局已進行活化工程。有深水埗區議員透露，區議會月前曾討論撥款舉辦主教山社區參與計劃及導賞團等項目，水務署亦曾派員出席工作小組，並指會開展平整工程，預計今年十二月可開放，但未有透露詳情。