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美股中段跌141點

2021-11-18 列印
　　美國股市昨晚早段回軟，杜指中段報三六○○○點，跌一百四十一點；納指則報一五九三九點，跌三十四點。滙控美國預託證券價格見四十六點二港元，升零點二港元；騰訊則見五百零二點二八港元，跌六點七二港元。



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