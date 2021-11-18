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不滿港隔離政策 美商會會長早泰娜請辭

2021-11-18 列印
■美國商會會長早泰娜，將會辭職。
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　　特區政府早前表明會以「清零」為目標，進一步強化防疫抗疫措施。現正身處美國的美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）將會辭職，稱無法接受一邊倡議港府放寬防疫限制，一邊接受自己回港必須隔離二十一日的安排。另外，美國聯邦快遞（FedEx）決定，關閉香港的機組人員基地。

　　早泰娜向路透社表示，其本性是並非在倡議某些事時，卻要像「丑角」一樣開始隔離。但她相信香港仍然富有潛力，將繼續出任會長，直至商會物色到繼任人。此外，美國聯邦快遞（FedEx）證實因應香港檢疫安排，決定關閉香港的機組人員基地，並遷移有關機組人員，公司的香港業務會如常維持運作。



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