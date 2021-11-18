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foodpanda勞資談判未達共識今再開會

2021-11-18 列印
　　外賣送遞平台foodpanda有速遞員不滿公司削減定單基本服務費，勞方代表前日與公司談判，但未達成共識，今日會再開會。foodpanda形容早前會面取得進展。勞方則指要視乎整體待遇有否改善，才會接受公司提出的方案。

　　八名送遞員代表前晚與公司談判近七小時，但仍未達成共識。foodpanda營運部總監Pedro Dias指最終解決方案仍有待決定，今日會再討論細節，強調不會懲罰罷工的送遞員。



　　勞方代表則指已提出十五項訴求，強調要滿足前五點訴求，包括電單車「車手」每單服務費不低於五十元、「步兵」不低於三十元；員工取消定單後不會被罰停接單等。飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興指，資方說服務費問題非分公司可決定，故未與勞方達成共識，但有替代方案。

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