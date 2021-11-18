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江蘇連雲港增14輸入個案 均為香港國際船舶船員

2021-11-18 列印
　　江蘇省連雲港市公佈，昨日新增境外輸入確診病例十四宗，為菲律賓輸入，被閉環轉運至市定點醫院隔離治療。十四名確診病例均為香港國際船舶船員；該船在十一月七日從菲律賓駛出，十一月十三日抵達連雲港贛榆港。

　　該船舶共有船員二十三人，十四宗確診病例共同密切接觸者三人，已下船入境轉運至定點醫院隔離觀察，剩下六人在船上隔離觀察。截至昨日，全市累計報告確診病例八十四宗，其中境外輸入有三十六宗。



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