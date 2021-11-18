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輝瑞口服藥 允95國家生產

2021-11-18 列印
　　美國輝瑞藥廠表示，正就旗下的實驗式新冠口服藥物，尋求美國當局的使用授權。根據臨牀測試，輝瑞這款口服藥物能在高風險成年人群組當中，將入院及死亡率降低八成九。同時，美國輝瑞藥廠達成一項授權許可協議，允許仿製藥生產商為九十五個中低收入國家，生產平價的新冠藥物，默克藥廠之前有類似做法。



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