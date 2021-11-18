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「復陽」印傭曾訪 迪士尼關閉一天

2021-11-18 列印
　　因應有外地來港印傭確診懷疑復陽個案，上周日（十四日）曾到訪迪士尼樂園，政府前晚將樂園納入強制檢測公告，並要求當日在指定期間曾身處樂園人士接受病毒檢測。香港迪士尼昨日關閉樂園一天，以確保相關演藝人員能及早完成檢測。此外，本港昨天新增三宗輸入個。

　　另外，當局昨晚要求於指定期間曾身處九個指明地方的人士接受新冠肺炎核酸檢測，包括海洋公園及將軍澳毓雅里寶翠公園等。



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