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剪保安裝置偷手機 涉款16萬蠱惑賊被捕

2021-11-18 列印
■警方檢獲相關證物。
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　　手機店東主要小心！有蠱惑賊人假扮顧客進入店舖，趁店員一不留神，剪斷保安裝置偷走十七部手機，涉十六萬元，警方拘捕一名男子，形容被捕人為「機會主義者」。

　　警方上月起接獲五宗於油尖旺區內發生的盜竊案件。據了解，賊人以顧客身份進入手機等店舖，趁店員不為意時，剪斷保安裝置，盜走舖內的電話，總值約十六萬元。據悉，賊人共偷取十七部手機，早前於四個地點各偷取一部，本周再抵旺角先達廣場，眾目睽睽下打開舖頭櫃門，偷取十三部新iPhone13型號電話後公然離開，犯案過程不足半分鐘，有顧客目擊過程感奇怪，不時望向賊人。



　　警方周一下午於葵涌區拘捕一名五十歲本地男子，將落案起訴五項盜竊罪，今日於九龍裁判法院提堂。

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