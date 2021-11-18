上周35宗打針異常報告 13歲童接種復必泰後胸痛

當中並沒有涉及曾經於離世前十四日內，接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。
另外，於十月期間有兩宗於接種疫苗後死亡報告，但沒有臨牀證據顯示事件因疫苗引起。
繼渣打馬拉松成功復辦後，停辦兩年的「新鴻基地產香港單車節」及「新世界維港泳」兩項體育盛事回歸。由旅發局舉辦的單車節將於明年一月十六日移師港珠澳大橋香港段舉行，亦是大橋通車後首次上演大型體育活動。為防疫...
2021-11-18
內媒《第一財經》引述知情人士指，從七月一日至今，為維持恒大集團資金流動性，許家印已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入超七十億（人民幣，下同）現金，維持龐大的恒大的基本運營。 報...
2021-11-18
美國總統拜登和中國國家主席習近平剛舉行首次視像高峰會議，美國傳媒即傳出消息，指拜登政府正考慮「外交抵制」明年二月在北京舉行的冬季奧運會，即不會派政府官員出席開幕和閉幕式及其他相關活動，但仍容許美國運動...
2021-11-18
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接。世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑7座中層F室，面積733方呎，三房間隔，座向西北，望園景，原叫價1000萬元，議價後獲買家以980萬元...
2021-11-18
美國股市昨晚早段回軟，杜指跌60點報36077點；納指跌6點報15967點；標指跌7點報4692點。恒指夜期中段報25523點，跌106點，低水127點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報3595...
2021-11-18
世界盃歐洲區外圍賽周二落幕，G組一哥荷蘭搭上直接晉級決賽周的尾班車，同組的土耳其和D組的烏克蘭齊加入附加賽名單大激戰。葡萄牙巨星C朗拿度、意大利鐵衞基亞連尼、瑞典呂布伊巴謙莫域、威爾斯齊天大聖加里夫巴利、波蘭神射手羅拔利雲度夫斯基、奧地利通天老倌艾拉巴，捷克中鋒舒希克齊陷困獸鬥，爭奪三張決賽周入場券。 周二賽前，只有一個首名出線和兩個次名附加賽席位未決定。荷蘭有驚無險成G組一哥躋身決賽周，同組的土耳其作客二比一擊敗黑山，力壓不敵橙軍的挪威得第二名；D組的芬蘭主場○比二不敵已篤定出線的法國次席不保，烏克蘭作客二比○勝波斯尼亞後上排第二，跟土耳其一起加入附加賽星將大混戰。 明年...
2021-11-18
灣仔的「尚夢·茳 」是家摩登中菜食館，將傳統中菜融合嶄新烹調，除供應燉湯、時令海鮮及精品小炒外，還有由經驗豐富的粵菜師傅主理的廚師發辦餐單，讓客人盡情享受充滿驚喜的中菜盛宴。芝士龍蝦 香脆滋味粵菜是...
2021-11-16
呢期馬國明曝光率好高，台慶劇《星空下的仁醫》有佢份、拍攝中的《隱形戰隊》亦關佢事，加上又傳佢同湯洛雯就快結婚，今次有啲新意，話佢已訂名牌婚戒，馬明同湯洛雯照舊否認，前者仲話每次有新劇就傳佢結婚：「咁我...
2021-11-18
本報早前獨家報道不少外傭千方百計逼僱主辭退，不是一次，而是屢試不爽，不斷轉工，博收離職雜費，同時找願付更高薪的僱主。這種連環「跳工」劣行，令不少急需外傭的家庭飽受困擾，事件引起廣泛關注。入境處公佈，今年首十個月錄得超過四千四百宗懷疑外傭「跳工」個案，相關外傭被拒絕簽證申請有逾一千七百宗，分別是去年全年的二點五倍及五倍，反映「跳工」問題嚴重，必須嚴打，否則只會愈演愈烈。 外傭扭計「跳工」，主要原因是外傭供不應求。疫情前，菲、印兩大傭工國已減少批准人力輸出；疫情後，外傭難以來港，人手更短缺。外傭多人爭，身價水漲船高，有家庭願出高薪，增加外傭轉工的誘因。過程之中，不排除有無良中介...
2021-11-18
昨晚唯一盃賽是日本中央競馬會錦標，結果由呂廄「歡欣福星」勝出，馬房另贏「勇創派對」起孖，而後駒騎者潘頓則另贏文廄「善傳萬里」，並且還有兩場亞軍，最終成為騎師王。至於憑「歡欣福星」捧盃的巴度，另外還為沈...
2021-11-18