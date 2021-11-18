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上周35宗打針異常報告 13歲童接種復必泰後胸痛

2021-11-18 列印
　　食衞局昨公佈最新的疫苗接種監測數據，指衞生署上周共接獲三十五宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一宗涉及一名十三歲男子，在接種第一劑復必泰疫苗後一天內出現胸痛，情況穩定，懷疑為心肌炎或心包炎。

　　當中並沒有涉及曾經於離世前十四日內，接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。



　　另外，於十月期間有兩宗於接種疫苗後死亡報告，但沒有臨牀證據顯示事件因疫苗引起。

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