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蘋果日報遭追討逾180萬強積金供款

2021-11-18 列印
　　《蘋果日報》今年六月底停刊，其所屬的有限公司遭積金局入稟至區域法院，指它在本年四至六月期間，拖欠逾一百八十萬元的強積金欠款，要求法庭頒令其繳清。

        原告為強積金管理局，被告為蘋果日報有限公司。入稟狀指，被告未有按《強制性公積金計劃條例》之要求，如期為員工支付強制性公積金供款及附加費，涉及一百八十七萬五千二百二十四元。



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