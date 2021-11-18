入境處勞工處加強巡查嚴打 ﻿首十月外傭「跳工」﻿﻿逾4400宗﻿

疫情下外傭供不應求，違法「跳工」情況加劇。入境處數字顯示，今年首十個月錄得超過四千四百宗懷疑外傭「跳工」個案，拒絕其簽證申請也有逾一千七百宗，分別是去年全年的二點五倍及五倍，入境處為打擊違法「跳槽」嚴密審視每宗個案，若有懷疑會聯絡外傭的前僱主了解，一旦證實與「跳工」有關，會拒絕其簽證申請。入境處最新數字顯示，今年一月至十月，外傭簽證獲批數字約有三十四萬宗，包括一萬零一百五十三宗「提早終止合約轉換僱主」個案，這些外傭因僱主外調、移民、逝世或經濟原因不能繼續履合行約，或有證據顯示曾遭受苛待或剝削，被視為合理簽證原因，其他不合理原因則被視為懷疑「跳工」，共有四千四百七十五宗，是去年全年一千七百七十六宗的約二點五倍；當中被拒絕的申請簽證個案有一千七百八十四宗，為去年全年三百一十九宗的約五倍。中介涉教唆會「釘牌」入境處首席入境事務主任（簽證管制）執行謝誠毅表示，外傭供應因防疫政策變得緊張，衍生挖角情況，她們因薪酬或工作環境等誘因，選擇「跳工」；例如入境處早前接獲一名外傭的終止合約通知，聲稱僱主提供的待遇欠佳，故提出申索及轉換僱主；新僱主更向入境處「求情」，希望可批出簽證予外傭；但人員聯絡前僱主後，得知外傭要求加薪，找到新僱主後請辭，證明是「跳工」個案，便拒絕簽證申請。謝說，入境處特別職務隊會審核有關個案，若有懷疑會聯絡前僱主，了解外傭斷約原因，若牽涉「跳工」行為，會拒絕外傭簽證申請，日後再申請來港亦會受影響。被問及外傭如何尋找新傭主，謝不排除受人教唆，入境處和勞工處會採取行動，包括巡查外傭職業介紹所，若有證據證明有中介教唆「跳工」，會展開執法行動，必要時吊銷牌照。