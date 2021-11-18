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李家超︰正就假新聞立法作研究

2021-11-18 列印
　　政務司司長李家超接受電台節目訪問時表示，政府正研究立法處理假新聞，但強調未決定採用何種方法，會按具體情況選擇及諮詢。

        李家超指政府正就處理假新聞問題作法律研究，強調會從平衡角度、按本港具體情況訂立措施，立法是其中一個方法，但他強調當局未決定採用何種方法，會按具體情況選擇，屆時會再作諮詢。



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