嚴重違反公司外勤指引 三染疫機師擅離酒店國泰即炒

國泰航空公司三名男貨機機師從德國回港，獲豁免檢疫入境，返回家中，但其後各人確診新冠肺炎，導致逾百人須強檢。據悉，三人在德國逗留期間，沒有按公司指引留在酒店房內，更擅自外出活動，並向公眾撒謊。國泰昨天宣佈，經調查發現三人嚴重違反在外站逗留規定，已不再是國泰僱員，疑遭解僱。據悉，為免僱員執勤時感染新冠病毒，國泰航空三申五令，要求機師在海外逗留期間，須遵從公司指引，留在指定酒店房間，不得擅自離開。但涉事三名男貨機機師，在德國法蘭克福逗留期間，擅自離開酒店，外出活動。至於三人外出做甚麼，消息人士表示不便透露。國泰發新聞稿表示，深切明白公眾對事件的關注，經調查後發現，有機組人員嚴重違反在外站逗留規定，公司對此十分遺憾，強調「有關人士已不再為國泰航空僱員」。國泰指，該次事件影響有關僱員、其家人及社區，尤其是正在檢疫中心隔離的國泰員工。國泰已向政府提出檢討，包括需要若干國泰員工群組入住檢疫中心。翻查資料，目前機組人員回港後可豁免檢疫。事件中有一百三十人因與三名機師接觸，須入住檢疫中心隔離二十一天。130人受累須入住檢疫中心三名男貨機機師中，兩人分別為二十九及五十七歲，在本月一日抵達法蘭克福，同日入住公司安排的Hyatt Regency Mainz酒店；兩人其後聲稱，在酒店居住期間，沒離開房間，亦沒參與任何聚集活動。兩人本月六日乘同一航班返港，豁免檢疫期間，進入多個處所，其後檢測呈陽性。兩人寓所分別位於尖沙咀凱譽及愉景灣蔚陽一獨立屋，都要圍封強檢。另外一名五十三歲男機師，於本月三日抵達法蘭克福，亦入住Hyatt Regency Mainz酒店。他聲稱，在酒店居住期間，沒離開房間，亦沒與前兩者接觸。該患者本月七日從德國返港，之後按要求檢測呈陽性。其位於大角咀凱帆軒一座的寓所一度須圍封檢測。運輸及房屋局表示，接獲國泰的調查報告，已責成國泰嚴肅跟進，防範類似事件再次發生，強調對涉事國泰機組人員的行為，表示非常遺憾及不能接受。