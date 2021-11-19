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5000人聯署促重開燒烤場 漁署：暫未有時間表

2021-11-19 列印
　　新冠肺炎疫情襲港兩年，本港漁護署轄下郊野公園內的燒烤及露營地點，由去年七月十五日起關閉至今。社交媒體專頁「香港山女」早前發起聯署，要求漁護署重開露營營地，最終獲逾五千人簽名支持。惟漁護署回覆指，全球疫情仍然嚴峻，社會有必要保持防疫警覺，防止疫情在社區傳播，暫未有重新開放營地的時間表。

　　「香港山女」引述漁護署的回覆表示，雖然近期本港的確診個案數目維持在低水平，但全球疫情仍然嚴峻，社會有必要保持防疫警覺，以防止疫情在社區傳播。署方稱，郊野公園及遠足徑等康樂設施維持開放供市民使用，該署亦會繼續檢視關閉場地的安排，當露營地點能重新開放時，會盡快公佈。



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