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港增四輸入個案 均染變種病毒

2021-11-19 列印
　　本港昨天新增四宗新冠肺炎輸入個案，分別從新加坡、德國和葡萄牙、英國、巴基斯坦經阿聯酋抵港，均帶有L452R變異病毒株。初步確診個案少於五宗。

　　另外，因應一名復陽個案曾到訪迪士尼樂園，樂園本星期三暫停開放，確保相關演藝人員及早完成強制檢測。香港迪士尼指，樂園今日重開，強調重視賓客及演藝人員的安全及健康，樂園會繼續加強深度清潔及消毒，現時約九成四的樂園度假區全職演藝人員已接種兩劑新冠疫苗。



　　園方同時公佈，由今日開始至明年一月二日，樂園度假區將展開聖誕特別節日活動。

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