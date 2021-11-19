莎莎料明年三月 最多減18港澳舖
嚴重違反公司外勤指引 三染疫機師擅離酒店國泰即炒
國泰航空公司三名男貨機機師從德國回港，獲豁免檢疫入境，返回家中，但其後各人確診新冠肺炎，導致逾百人須強檢。據悉，三人在德國逗留期間，沒有按公司指引留在酒店房內，更擅自外出活動，並向公眾撒謊。國泰昨天宣...
2021-11-19
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李顯龍憂誤判形勢 中美加強台海活動
新加坡總理李顯龍出席彭博創新經濟論壇時，談到台海局勢，李認為中美兩國加強涉台海周邊的行動，形勢變得緊張，台海不會一夜之間爆發戰爭，但可能導致兩國誤判形勢。另外，台灣的總統蔡英文於社交媒體上發佈，首支F...
2021-11-19
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岸田文雄擬入住 鬧鬼「首相公邸」
日媒報道，新任首相岸田文雄有意入住盛傳鬧鬼而丟空多年的日本首相宿舍「首相公邸」。據了解，該宿舍過去曾發生兇殺案，又傳鬧鬼，所以前首相安倍晉三與菅義偉都沒住，近九年來一直空置。 日本時事通訊社報道，岸田...
2021-11-19
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屋苑頻獲用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田溱岸8號3座中層F室，面積508方呎，兩房間隔，議價後以1115萬元易手，呎價21949元。據了解，原業主18...
2021-11-19
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輝達業績理想勁升一成一 消費股受壓 杜指跌34點
美國大企業陸續公佈季度業績，當中半導體公司輝達（Nvidia）業績理想，該股股價早段己抽升一成一。美股大市早段消費股受壓，杜指曾下跌276點，至35654點，標普指數跌15點，至4672點。至於以科技...
2021-11-19
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高文辛尼翼襲奧堡 拜仁炒格
拜仁慕尼黑法國翼鋒京士利高文近期擺脫傷患困擾，表現全面回勇，於球會和國家隊持續勇猛，演出深受教練拿格斯文肯定。此子今晚勢乘勇領軍拜仁作客大勝奧格斯堡，為下周歐聯作客基輔戴拿模壯行色，讓球主客和讓三球客勝超過兩倍半更加吸引。（香港時間周六凌晨3:30開賽） 京士利高文近年被受傷、病影響在拜仁的上陣時間和表現，前季因膝關節和肌肉傷患缺陣十場聯賽，上季又感染新冠肺炎缺席歐洲超級盃和季初聯賽。今季季初他亦接受心臟小手術，如今終於痊瘉可全心投入比賽，自十月尾德甲主場4:0勝賀芬咸「開齋」後表現持續回升，球會各賽事近四仗三次有士哥，並獲拜仁教練拿格斯文稱讚：「在我的眼裏，京士利...
2021-11-19
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尖沙咀搵食｜70s Food Dining 一站式歎國際名菜
裝潢充滿歐陸風的70s Food Dining by Vintage House，是尖沙嘴區的美食廣場。地下Food Court包括以東南亞菜作招徠的亞洲風味屋及Thai Grill，另有主打手工點心...
2021-11-18
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首做男一係咁露肉益「神徒」 AL自評扮女人「好醜樣」
Anson Lo（AL）在首部電影《假冒女團》中有突破性新嘗試，除有不少動作場面，更要男扮女裝，拍檔Heidi（李靜儀）和Alina（李炘頤）對AL的女裝扮相有高度評價，反而當事人就唔多接受。另外，兩...
2021-11-19
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社論——嚴限擅離檢疫酒店房 是抗疫關鍵
經歷了兩年新冠肺炎疫情的考驗，香港人體會到，必須人人出力，以身作則，做好防疫措施，才能合力抵抗疫情反彈，但有三名以香港為家的國泰機師，疑違反公司守則，在逗留德國酒店期間，擅自離開房間，外出活動，他們回港後獲當局豁免回家，其後確診染疫，疑在德國受到感染，事件引起病毒進入社區的恐慌。國泰昨天採取行動，指三名機師已非公司僱員，不排除三人違反公司守則而被解僱。 新冠肺炎病毒不斷變種，傳染力有增無減，人們必須從個人做起，維持個人衞生，並配合公共的防疫措施，才能防止病毒擴散。然而，不少人欠缺同理心，也心存僥倖，沒有盡力抗疫。就好像本港疫情初期，有由外地回港的人士，入住酒店接受隔離期間，...
2021-11-19
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馬場浮世繪——麗冠花環配蘇銘倫爭香港盃
日本賽馬團體Carrot Club於周三宣布，剛在上周日女皇伊利沙伯二世盃熱倒的「麗冠花環」已接受香港馬會邀請，會出戰下月十二日的香港盃，並將由蘇銘倫主轡。「麗冠花環」過往跑二千米兩戰全勝，Carrot Club揚言希望屆時馬兒會有好表現。至於屬同一團體的「拉丁城市」，早前已確定會應邀出戰香港短途錦標，到時亦將會由蘇銘倫執韁。蘇銘倫在香港國際賽日，還會策騎另一匹來自日本的社台賽馬團體馬「愚者眼界」出戰香港瓶。 馬場浮世繪
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