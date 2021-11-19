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莎莎料明年三月 最多減18港澳舖

2021-11-19 列印
　　化妝品連鎖零售店莎莎國際表示，集團由一九年九月中起重新部署店舖策略，港澳的零售店由當時高峰期的一百一十八間，減至今年九月底的九十一間，料明年三月將會按年淨減少十五至十八間。集團預計，香港今年與內地通關機會較微，未來數月以本地顧客為主，並會多管齊下刺激消費意欲，考慮在住宅區開店，提升銷售及增加本地市場佔有率。同時會持續於旅遊區減店，減省非銷售人員成本。



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