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法進第五波疫情 單日兩萬人確診

2021-11-19 列印
■德國再多約六萬五千人確診。
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　　歐美新冠疫情嚴峻，法國單日新增約兩萬人確診，創八月以來新高，當地政府確認已進入第五波疫情。德國、捷克等歐洲國家考慮收緊未接種疫苗人士的防疫規定，著名的慕尼黑聖誕市集亦連續第二年取消。

慕尼黑聖誕市集取消



　　法國政府指當地已進入第五波疫情，但目前未有打算增設額外的限制性措施，政府希望高疫苗接種率將壓制入院治療的人數。但法國政府最高科學顧問指，當局或要再次要求企業安排員工在家工作。同時，德國再多約六萬五千人確診，再創單日新高，總理默克爾指會與各州長商討實施額外的防疫措施。此外，美國單日新增十一萬四千多人確診，美國政府計劃向藥廠提供數十億美元資金，希望每年額外增產十億劑疫苗，與全球其他國家分享。

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