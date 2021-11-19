大嶼山發生嚴重工業意外！在小蠔灣污水處理廠內，有四名工人被困於沙井下，消防接報後到場施救，經近二小時的救援行動，把四名工人救出，各人被送入醫院，有人情況危殆，初步消息指，其中一對工人為夫婦關係，妻子手部嚴重骨折，返魂乏術，證實死亡，夫妻陰陽相隔。據悉，昨午四時許，有工人於小蠔灣污水處理廠工作時，懷疑失足，誤墮八米高沙井，壓中正於沙井內進行換喉工作的三名工人。有職員見工友被困便報案求助。消防員出動攀山拯救隊及高空拯救隊等大批人員到場營救，現場多架消防車在污水處理廠內戒備。消防指出，到場時發現其中一名女工俯伏井底，近有半米水深的污水內，而另有三名男傷者被困於離地面有近六米的工作平台。由於面對井口窄狹、環境昏暗及水位急升等困難，消防花逾一小時，才完成救援工作，救出三男一女，並分送多所醫院搶救，有傷者親友及同事到醫院了解情況。四人無佩戴安全帶一名女工被救出時已陷入昏迷，左手受傷，疑出現骨折，經送院搶救後，證實不治。有消息指，女死者的丈夫，同是這次事故的傷者之一，與涉事另外二名男工被送入醫院搶救，一人危殆，其餘二人情況嚴重。勞工處表示，已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查，據了解，四人當時並未配有安全帶。工業傷亡權益會於社交平台發文指，對事故十分關注，職員分別趕赴醫院了解情況並嘗試接觸傷者家屬，望能提供適切協助及跟進。小蠔灣污水處理廠位於北大嶼山翔東路，於一九九八年落成啟用，自○四年起為赤鱲角機場、東涌、愉景灣及香港迪士尼主題樂園約二十萬市民提供污水處理服務。