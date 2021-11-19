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日報新聞 > 港聞

美股中段跌225點

2021-11-19 列印
　　美國大企業陸續公佈季度業績，當中半導體公司Nvidia業績理想，帶動資金流入科技股。杜指中段報三五七○五點，跌二百二十五點；納指則報一五八七○點，跌四十二點。滙控美國預託證券價格見四十五點八九港元，跌零點一六港元；騰訊則見四百八十三點五港元，跌十三點三港元。



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