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﻿許留山最後分店﻿﻿11月底結業﻿

2021-11-19 列印
　　疫情重挫下，本地甜品老字號「許留山」曾多次傳出財困，在今年五月清盤後，多間分店逐一關閉，而香港最後一間的油塘店，亦將於十一月底結業。

　　許留山九十年代推出一系列芒果甜品，受到市場歡迎，高峰期於香港、台灣、內地、馬來西亞等地開設超過三百間分店。不過，由於許留山近年過度擴張，加上疫情夾擊，多間分店相繼結業，許留山陷入多宗債務官司，今年五月更被高等法院頒下清盤令。



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