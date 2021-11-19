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食肆強制「安心」 或25日起執行

2021-11-19 列印
　　食物及衞生局秘書長昨傍晚再約見餐飲管理協會等六個飲食界組織，聽取他們對日後全部食肆，包括A類及B類餐飲處所，強制使用安心出行，以及具體執行細節的意見。飲食界議員張宇人預料措施將會在本月二十五日或之後執行。

　　有與會代表說業界普遍支持做法，有向政府反映，希望日後維持豁免，容許十六歲以下或六十五歲以上人士進入食肆，仍然可以選擇用紙筆填寫個人資料。張宇人已報名參選立法會飲食界功能界別，另一參選人為徐汶緯。



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