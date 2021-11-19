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海關截走私貨船 檢100噸凍肉值500萬

2021-11-19 列印
■檢獲約一百噸懷疑走私凍肉。
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　　海關前晚在香港西南面水域進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用貨船走私的案件，檢獲約一百噸懷疑走私凍肉，估計市值約五百萬元。

　　海關人員進行反走私行動，在鋼線灣對開海面發現一艘貨船形跡可疑，遂採取行動將貨船截停，並在貨船上檢獲該批懷疑走私凍肉。行動中拘捕三名懷疑涉案男子，年齡介乎三十八歲至四十七歲。案件仍在調查中。海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。



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