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阻警員追捕示威者 三女囚四至五月

2021-11-19 列印
　　前年十一月三日有網民發起反警暴示威，警方在大埔超級城追捕一名男子時，被三女阻礙執法及襲擊，三女早前被裁定意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪罪成。裁判官黃國輝昨於粉嶺裁判法院判三人監禁四至五個月。

　　被告五十歲家庭主婦陳美霞、五十五歲保安員鄭玉珍及二十七歲學生陳君怡，被指於前年十一月三日，在大埔超級城與其他人士意圖防止李光祐受到合法拘捕，而襲擊高級警員郭文廸。黃官判刑時指案情嚴重，只會判處監禁。三人的襲擊罪罪責相同，考慮完被告求情及背景後判監四個月。陳君怡另一項襲擊罪判監四個月，三個月同期執行，兩項襲擊罪共判囚五個月。



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