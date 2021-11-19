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「北部都會區」未來十年 料20萬單位入伙

2021-11-19 列印
「北部都會區」未來十年 料20萬單位入伙
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　　《施政報告》提出「北部都會區」計劃，發展局局長黃偉綸（見圖）表示，古洞北及粉嶺北新發展區於二○二四年起已有部份單位入伙，又指「北部都會區」在未來十年將有約二十萬個單位入伙。

　　黃偉綸接受傳媒訪問時表示，市民可能以為「北部都會區」需要二十年時間，才有新住宅和設施落成，惟各項建設是分階段有序完成，未來十年將陸續見到成果。《施政報告》亦提到將東鐵線伸延至深圳羅湖，在現有的羅湖站及上水站之間增設新鐵路站，初步名為羅湖南站，他指羅湖南站交通方便，預計將來會有住宅供應。



　　他又透露「北部都會區」或設有三間大型醫院，已在未來的北環線古洞站附近預留土地興建其中一間新醫院，亦正研究北區醫院擴建及洪水橋新醫院，每所醫院料可分別提供逾二千張病牀。

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