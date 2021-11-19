﻿愛民廣場推出全新消閒體驗 運動及娛樂共冶一爐

位於何文田的愛民廣場最近進駐多間全新商店，為大家帶來耳目一新的美食體驗之餘，更順應運動熱潮引入24小時健身中心及室內電動高卡車場！大家萬勿錯過！美食。娛樂體驗喜歡美食的朋友當然不能錯過愛民廣場的各式美食。最近新開幕的意樂及Chicken Factory，以新派菜式作主打，加入多國特色的Fusion菜，讓食客喜出望外。除了有多間本地特色餐飲外，亦有近期進駐的生煎包點心專門店，堅持每日新鮮製造，讓食物美味倍增。想享受刺激又好玩的室內賽車體驗?來愛民廣場就可以滿足你的願望。愛民18 Challenge屬全港唯一的室內電動高卡車場，場內提供兩條跑道，賽道總共有18個彎位。賽車場空間達50,000呎，設有遊戲區，既有親子遊戲，亦有仿真度極高的虛擬賽車遊戲。場地餐廳區提供多國美饌，更設有私人包廂，非常適合舉辦各種派對活動！聖誕在即，是時候到愛民18 Challenge舉辦刺激好玩的節日派對。24小時無障礙健身中心Anytime Fitness是全新進駐愛民廣場的24小時健身中心，面積逾5,300呎，設有帶氧運動區、團體上課區、自由重力區等。店內使用Life Fitness Insignia系列的健身器材，除了能專注訓練身體特定肌肉組群，更設有電子感應器及顯示板，配上自動計時和計算訓練下數的功能。此外， Anytime Fitness亦是全港唯一以無障礙為本的24小時健身中心，由正門至中心內都沒有任何梯級，走廊及運動器材之間的空間亦比其他分店更寬闊，讓不同類型人士均享受運動帶來的樂趣。生活配套齊全香港DAISO於愛民廣場開設全港第7間分店，分店佔地近3,000呎，提供超過8千款貨品，店內主打多款日本直送商品，化妝及個人護理用品、精品、文具、家居用品及小食等，滿足不同顧客的日常生活需要。何文田愛民停⾞場共設有808個泊車位，除了照顧區內居民的日常需要之外，更於今年7月引入14個全新Tesla充電站，包括6個V3超級充電器及8個目的地充電器，是區內最多V3超級充電器的停⾞場。現憑商場餐飲消費，更可享高達3小時免費泊車優惠！前往方法港鐵：何文田站巴士︰7B、8、17、41、45、109、241X、E21A小巴︰8、8M、8P、8S（資料由客戶提供）