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六至八歲小孩屬最高危 涉﻿虐兒舉報按年升一成﻿

2021-11-19 列印
■防止虐待兒童會總幹事黃翠玲。
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　　防止虐待兒童會昨公佈過去一年接獲逾一千二百宗舉報及諮詢，按年升逾一成，其中懷疑虐兒個案中，六至八歲兒童屬最高危，估計父母因子女選校而有壓力，容易造成親子衝突；建議政府設定強制舉報懷疑虐兒機制，並立法全面禁止體罰。

　　防止虐待兒童會在過去一年，共收到一千二百六十四宗舉報及諮詢，當中有二百宗屬懷疑虐兒個案，年齡介乎六至十四歲，其中六至八歲兒童是最高危組別，佔虐兒個案兩成。總幹事黃翠玲解釋，這些年齡組別包含兒童升小學和升中學階段，反映父母面對子女選校壓力，若期望過高易造成衝突。



　　在二百宗懷疑虐兒個案中，身體虐待比率最高佔四成八；大部份施虐者都是家庭成員。組織促請政府接納法改會的建議，定立針對虐兒的「沒有保護罪」。

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