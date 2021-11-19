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美發表報告批《香港國安法》 港府強烈譴責不實指控

2021-11-19 列印
■港府反駁美方報告多項指控並不屬實，予以強烈譴責。
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　　美國「美中經濟與安全審議委員會」發表報告批評《香港國安法》剝奪香港司法獨立，損害金融中心優勢，完善選舉制度亦令立法會成為橡皮圖章。港府反駁指報告多項指控並不屬實，予以強烈譴責。外交部駐港公署亦批評報告滿紙謊言、穿鑿附會，警告美國政客打「香港牌」不會得逞。

　　特區政府發聲明強烈譴責有關報告，指美方在香港章節中作出不實指控，任何利用香港干預國家內政的企圖都不會得逞，《香港國安法》實施後，社會由亂轉治，確保香港全面準確貫徹「一國兩制」方針，高度自治得到保障，也鞏固香港國際金融中心地位，有利吸引更多全球各地的投資者前來營商。政府也強調檢控決定，不涉及任何政治考慮。外交部駐香港特派員公署批評有關報告滿紙謊話、穿鑿附會，是對香港事務和中國內政的粗暴干預，注定被掃進歷史的垃圾堆。



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