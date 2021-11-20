離奇家居意外 衣物山塌下婦人活埋喪命

北角雲景道一住宅昨晨發生罕見家居意外，一名女子在房間席地而睡時，懷疑家中雜物堆積如山，大堆衣物突然塌下，將她「活埋」。家人發現後搬開衣物並報警，但醫護到場後，證實她已氣絕身亡。由於現場無掙扎及打鬥痕跡，警方調查後認為無可疑，列「發現屍體」處理。有醫生建議老人家及獨居人士切勿將物件過份疊高，以免物件跌下構成危險。現場為北角雲景道五十號「富麗園」一單位，單位屬三房間隔，其中五十九歲姓謝女死者，與三名子女分睡房間，男戶主則長年睡在客廳，而單位大廳及睡房，均堆滿衣物及其他雜物。謝女前晚如常返回房間，並席地而睡，至昨早八時四十分，其子入房擬喚醒母親，赫見她被塌下的大量衣物壓住，多番呼叫亦無反應，他立即搬開衣物查看，只見母親昏迷不醒，連忙報警求助。死者無長期患病紀錄救護員到場後，證實謝女已氣絕身亡。警方事後封查現場，並向家人了解死者起居生活及習慣，由於死者身上並無任何傷痕，加上現場無掙扎痕跡，警方初步相信案件無可疑，其後召仵工到場，將屍體舁送殮房處理。據悉，死者無長期患病紀錄，她是窒息致死，抑或有其他隱性疾病，仍有待驗屍後確定。急症室專科醫生彭繼茂表示，衣物壓着面部導致窒息機會很微，因為衣物本身柔軟，一般情況下難以令人窒息，他相信腦出血、心臟病及脈搏紊亂可能是導致死亡原因。但他提醒市民要注意家居安全，特別是老人家及獨居人士，切勿將物件過份疊高，一旦物件跌下，會構成危險，若用櫈攀高拿取亦有跌傷可能。對於不少人因購物過多，令家居儲放物過多，香港家務助理總工會副主席張燕歡建議，市民要學會「斷、捨、離」，該扔的雜物就要扔，否則雜物滿屋，很難收拾。她又指收拾家居時，最好用多個紙箱，裝載同類物件，然後分類擺入櫃枱儲存，以免堆積過高。