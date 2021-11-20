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丟舊物感焦慮 或患囤積症

2021-11-20 列印
■不少市民喜歡購物，如上癮或患購物狂。資料圖片
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　　有市民喜歡瘋狂購物，買完又不捨得丟棄，同時懶於整理，結果雜物滿屋，埋下意外隱憂。精神科醫生何美怡向本報表示，市民如出現這類情況，便要多加注意，因很可能患上購物狂及囤積病。她解釋，從醫學角度，所有「癮」，包括購物狂，都是中樞神經系統功能失調造成，導致不斷重複某一行為，反過來又導致造成神經功能受損。購物狂無時無刻都想購物，購物後又往往情緒低落，自我責備。若患者同時患上囤積症，則會不斷保留舊物，且自認這些物品非常重要，一旦被迫丟棄，則會出現焦慮不安等情緒。

　　何美怡說，囤積病患者都不自覺自己患病，直至滿屋雜物醞釀衛生問題，甚至導致火災等意外，其家人才開始正視問題。至於治療方法，她說，囤積症患者都要定時與精神科醫生會面，一般會透過心理學等方法療瘉，必要時亦要服用精神藥物。而該病現時並沒固定的治療時長，需因應病人具體情況而定。

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