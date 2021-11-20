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公共街市販商大聯盟︰ 強制「安心」生意跌五成

2021-11-20 列印
■安心出行大使到人流較多公眾街市，向市民推廣「安心出行」。
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　　政府於本月一日起要求市民進入政府場所時，必須使用「安心出行」應用程式，惟對不少長者造成不便。全港公共街市販商大聯盟昨天表示，措施實施後僅僅兩周，生意已大幅下跌三成至五成。

　　聯盟建議政府豁免公眾街市做用「安心出行」，改為規定商販接種新冠疫苗。同時，食環署昨日起至本月底，安排「安心出行大使」到北角渣華道街市等轄下人流較多的公眾街市，向市民推廣「安心出行」應用程式，並協助市民使用程式掃描二維碼，及協助有需要人士填寫訪客登記表資料並加以核實。此外，有傳最快下星期四新一輪防疫措施實施時，要求A至D類食肆的食客一律要用「安心出行」，不能再以「填紙仔」方式登記資料。



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