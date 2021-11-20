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陳茂波打第三針 「接種過程順暢」

2021-11-20 列印
　　政府開展新冠疫苗第三針接種，多名高官亦陸續接種疫苗。財政司司長陳茂波昨日亦接種了第三劑科興疫苗。陳茂波在社交平台稱，接種過程順暢，接種疫苗有助加強對個人和親友的健康保障，也是為社群築起保護屏障的最有效途徑，讓香港早日走出疫情，讓市民生活和自由出行早日復常、 經濟穩步復甦。



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