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醫管局研洽購輝瑞新冠口服藥

2021-11-20 列印
　　新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，據他了解，醫管局有購入美國默沙東藥廠的新冠口服藥物，亦正與輝瑞藥廠接洽，研究購入新口服藥物。他又指，醫管局已經在三名患者身上，採用美國藥廠Regeneron Pharmaceuticals的單株抗體療法，暫時效果理想。

　　另外，輝瑞藥廠早前指，其研發的新口服藥物，可將重症高風險患者的住院或死亡風險，大幅降低八成九，該款藥正等待批出緊急使用授權。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，愈來愈多新冠病毒治療方案，但關鍵是需在短時間，例如三至五日內用藥，效果會最好，將死亡及併發症風險減到最低。



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