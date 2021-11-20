倫敦Zone 1活化重點項目Church Street座落Westminster核心地段由西敏市政府牽頭 活化項目第一期全新豪宅Carrick Yard現正公開發售

由倫敦西敏市政府牽頭，聯同英國發展商Westminster Builds和Linkcity傾力打造Carrick Yard住宅物業，位於Lisson Grove區的核心地段Church Street，一個綜合長遠大型活化發展首階段重點項目，鄰近Marlyebone、Paddington及Regent’s Park(攝政公園)。該項目座落於倫敦Zone 1，是一座新地標時尚物業，現正香港公開發售，物業展銷會定於11月20日至21日(星期六及日)上午11時至下午6時，假座香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳。如欲預約或查詢詳情，請致電+852 2842 4472或電郵IRS@savills.com.hk與獨家代理第一太平戴維斯，國際住宅物業 銷售了解更多，或可前往 http://sav.li/o0y 瀏覽。項目預計於2022年夏季落成，大廈外墻以米灰色磚塊鋪砌而成，型格時尚；備有1房、2房及3房時尚單位。室內設計處處彰顯現代都市生活的時尚魅力：開放式客廳設寬敞落地玻璃窗，同時設有陽台或露台，室外自然光線令到全屋明快潔亮。廚房及浴室配置高級廚具浴具：西門子電器、石材工作檯面及度身定制櫥櫃；而主人房及次睡房均配有嵌入式衣櫥。住戶經地面大堂隨意走進環境優美的園景庭院花園，享受青蔥花草帶來清香空氣。項目內亦有配套各類 型設施供住戶享用，包括住戶禮賓服務、以及被Wi-Fi覆蓋設於地面所有的公共活動空間、私人休息室和工作室，為住戶提供靈活的居家工作環境。此外，地下層還設有充裕的單車存放區以及一個停車場，可供住戶使用。第一太平戴維斯(香港)有限公司，國際住宅部總監Mark Elliott 表示：“Carrick Yard 座落於極有遠見大型重建項目Church Street的中心點，整個項目竣工後將會帶來全新優質住宅、綠化空間及社區設施 等，令該區優質生活環境進一步提昇。Carrick Yard 是整個活化工程指標性建築項目—處處流露優質社區生活概念及展現繁榮社區的優勢。“規劃中的綠色地帶是由多條綠化步行徑、庭園花園和多個公園組成，連同部分Church Street的行人專用區，為這個隱藏於倫敦中心的Lisson Grove創造交通便利且極具升值潛力的地區。“我們清楚明白買家追求富有獨特創意風格、寧靜優閒環境、成熟綠色空間的買房三大因素。事實上，Carrick Yard極具型格建築風格，低層建築樓群與周圍環境融為一體，而這些因素對尋找倫敦市中心物 業的買家來說極具吸引力。而且，Carrick Yard 擁有市場競爭樓價優勢、豐厚租金回報及潛在升值潛力，因此 Carrick Yard 絕對是倫敦最受歡迎的物業之一。”Carrick Yard還提供最受當地人歡迎的社區生活配套，包括內設三個運動場的體育館及室內社區活動空間。Lisson Grove一個充滿活力的生活社區。區內佈滿各類型古董商店、精品店及知名的Church Street購物街，商品淋琳瑯滿目應有盡有，而一眾美食家則隨意品嚐到來自世界各地的咖啡及美味佳餚，吃喝玩 樂一應俱全。由項目前往Regent’s Park攝政公園僅需15分鐘步程，住戶還可以沿著河畔穿過 Lisson Grove 及小威尼斯的蜿蜒步行徑，輕鬆地散步或鍛煉身體。連接項目周邊社區有 Marylebone、Paddington、Maida Vale 及 St John’s Wood 等，提供更多的消遣、餐飲及娛樂選擇，從時尚餐廳、酒吧，以至羅德板球場等地標，多不勝數。Carrick Yard距離倫敦部份著名學院和大學僅需約30分鐘步程，包括倫敦大學學院、倫敦經濟學院和皇家音樂學院。Carrick Yard地理位置優越，不論前往倫敦各地短程旅行、上班通勤或長途遠行，都非常方便。住戶僅 需 8 分鐘步程即可前往Edgware Road及Marylebone地鐵站，輕鬆乘坐District線、City線、Bakerloo線及Hammersmith & City 線前往倫敦不同地方。而項目距離主要轉車站 Paddington 亦只需15分鐘步程；除了連接不同地鐵服務外，住戶更可乘火車前往西倫敦、Reading 及希斯路機場。Carrick Yark一房豪華單位售價由£720,000起。如欲了解物業詳情，請致電+852 2842 4472或電郵IRS@savills.com.hk與第一太平戴維斯，國際住宅物業銷售聯絡。