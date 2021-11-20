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熱門： 九巴翻側大圍港鐵罕見意外詹培忠

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﻿運輸署願商車長編更問題﻿ ﻿巴士翻側死者踢波成永訣﻿

2021-11-20 列印
■死者母親難及親友昨重返事發現場路祭。
■一名男乘客頭部被車身壓住，當場死亡。
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　　大圍前晚有巴士疑行錯路撞壆翻側，造成一死十一傷，四人目前仍留院觀察，涉事巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡等罪被捕。死者的母親及親友昨重返事發現場路祭。有工會倡巴士公司宜就車長編更等問題作出改善，減輕壓力。運輸署署長羅淑佩指政府已就巴士安裝和佩戴安全帶的要求進行研究，期望在新一屆立法會提交草案；就巴士車長編更問題，署方樂意討論。

　　前晚大圍的奪命車禍，一名三十七歲吳姓男乘客喪命。昨午四時許，一行四親友神情哀傷，帶同蘋果、叉油雞及衣紙等物品，到意外現場進行路祭，死者母親難忍悲痛落淚，她指兒子前晚到瀝源踢波，其後乘搭巴士返回大圍寓所，豈料至上址時發生意外，從此陰陽相隔，言談間多次感觸哽咽；她們約一小時後離開。



　　前晚十一時許，五十八歲黃姓司機駕駛一輛88K路線雙層九巴，駛近青沙公路交界時，懷疑行錯路，急扭軚撞上石壆，導致車輛向左翻側，車廂內九男二女受傷倒地。大批消防員及救護員到場協助拯救，其中吳男在上層左邊前排位置，頭部被車身壓住，當場證實死亡。十一名傷者經治理後，除一名女子情況嚴重、兩女一男情況穩定外，其餘已出院。

　　五十八歲司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害罪被捕。九巴車務總監關智偉指涉事車長入職十八年，自一五年起駕駛涉事路線。車長當天下午四時上班，首先駕駛46P線，午膳後轉駕88K線，事發時是收工前的最後單程。據了解，涉事車長駕駛紀錄普通，本年初曾涉一宗輕微交通意外，九巴強調車長已完成公司提供的輔助訓練。

　　汽車交通運輸業總工會指巴士公司為節省經營成本，會調配車長駕駛不同路線，以及壓縮車長休息時間，導致車長身心疲憊，容易出現行錯路等情況，籲巴士公司解決車務編排。九巴指所有車長的編更及工作安排，均符合甚至優於政府指引；涉事車長於意外發生前，獲安排足夠休息時間。

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