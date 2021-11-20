﻿運輸署願商車長編更問題﻿ ﻿巴士翻側死者踢波成永訣﻿

前晚大圍的奪命車禍，一名三十七歲吳姓男乘客喪命。昨午四時許，一行四親友神情哀傷，帶同蘋果、叉油雞及衣紙等物品，到意外現場進行路祭，死者母親難忍悲痛落淚，她指兒子前晚到瀝源踢波，其後乘搭巴士返回大圍寓所，豈料至上址時發生意外，從此陰陽相隔，言談間多次感觸哽咽；她們約一小時後離開。
前晚十一時許，五十八歲黃姓司機駕駛一輛88K路線雙層九巴，駛近青沙公路交界時，懷疑行錯路，急扭軚撞上石壆，導致車輛向左翻側，車廂內九男二女受傷倒地。大批消防員及救護員到場協助拯救，其中吳男在上層左邊前排位置，頭部被車身壓住，當場證實死亡。十一名傷者經治理後，除一名女子情況嚴重、兩女一男情況穩定外，其餘已出院。
五十八歲司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害罪被捕。九巴車務總監關智偉指涉事車長入職十八年，自一五年起駕駛涉事路線。車長當天下午四時上班，首先駕駛46P線，午膳後轉駕88K線，事發時是收工前的最後單程。據了解，涉事車長駕駛紀錄普通，本年初曾涉一宗輕微交通意外，九巴強調車長已完成公司提供的輔助訓練。
汽車交通運輸業總工會指巴士公司為節省經營成本，會調配車長駕駛不同路線，以及壓縮車長休息時間，導致車長身心疲憊，容易出現行錯路等情況，籲巴士公司解決車務編排。九巴指所有車長的編更及工作安排，均符合甚至優於政府指引；涉事車長於意外發生前，獲安排足夠休息時間。