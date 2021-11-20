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小一自行分配學位錄取名單 下周一出爐 2.2萬人獲派學位

2021-11-20 列印
　　全港各官立及資助小學將於下周一公佈明年九月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局發言人表示，今年有逾四點八萬名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有約四成八，即二點二八萬名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄或姊在該校就讀，或父母在該校任職類別共約一點三萬人，餘下九千八百多人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

　　教育局提醒家長，下周一上午九時至下午五時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。受疫情影響，家長如未能前往相關學校，亦可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。獲派自行分配學位的兒童，須於下周三或四到學校辦理註冊手續。根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的五成，餘下五成學額將留待稍後統一派位階段時分派。



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