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粉嶺高球場32公頃地發展 可建萬單位

2021-11-20 列印
　　政府將局部收回粉嶺高爾夫球場用地，用作房屋用途。

  發展局局長黃偉綸近日接受港台訪問時透露，該幅三十二公頃用地，初步計劃興建超過一萬個單位，較早前建議多超過一倍，並且全數是公營房屋，不會有私樓，未來兩、三個月將展開城規程序。黃偉綸指出，早前曾指會在有關用地興建約四千六百個單位，但有見公營房屋供應緊絀，因此將有關供應全部投入興建公營房屋，預料要進行約一年定城規程序，有關用地將於二○二三年九月復歸政府。



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