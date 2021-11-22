﻿25元有交易 慳家一族追捧 兩餸飯掀熱潮 旺角狂開30店

兩年長的疫情，打擊經濟，基層打工仔保住份工，已屬萬幸，不少人被減薪，日常開支減得就減，令廉價的兩餸飯店受到追捧，一碟只需二三十多元，餸任揀，有魚有菜有肉，飯量多少有商量，又有家的味道。由於基層客多，兩餸飯店近月如雨後春筍，愈開愈多。本報記者粗略點算，單在旺角區就開了三十多間。有新開張的兩餸飯店東主表示，市場競爭激烈，但基層市民對平飯要求大，所以投資近百萬開舖。由於愈來愈多人光顧兩餸飯店，今年初有網民在社交平台成立「兩餸飯關注組」專頁，十個月吸引逾二萬五千人加入，各人每天分享各區兩餸飯店的價格、份量和食物質素等，又互相通報新店的位置。有人午餐晚餐都吃兩餸飯，又有人由柴灣趕去深水埗，試食網民推介的新店。各區兩餸飯店的價錢相差無幾，兩餸碟頭飯最平二十五元有交易，最貴三十元。三餸碟頭飯就盛惠三十三至三十八元，比茶餐廳和連鎖快餐店便宜十多至二十多元。有些店舖還推出「豪華餸菜」，如扣肉、石斑和羊腩等，每一款加收五至二十元不等，有些奉送例湯或飲品，讓基層客口袋鬆動時「豪一豪」。由於價錢便宜，餸菜任揀，飯量有商量，不少兩餸店門外都經常大排長龍。20多款菜式任揀經營飲食業的譚先生，看好廉價飯盒前景，與友人合資九十萬元在深水埗荔枝角道開了一間兩餸飯店，「這一區多劏房住客，他們都不煮飯，而經濟未復甦，好多人偏向選擇平價餐飲，所以即使愈來愈多這類店舖，仍然有得做。」除了價錢平，方便快捷是兩餸飯的優點，「去兩餸飯店買飯盒，一定比去茶餐廳快得多，所有餸菜煮好，裝入盒就外賣，數分鐘搞掂，不像茶餐廳要等。」譚認為，兩餸飯店要吸引顧客，最重要是餸菜款式多，「每次準備二十多款，魚、蝦、雞、鴨、豬，牛和蔬菜樣樣齊。」客人來自五湖四海，口味不同，也要迎合，「有清淡的，有辣的，有鹹有甜。」至於哪一樣餸菜最受歡迎，譚說，一定是咕嚕肉和魚香茄子，「這兩款餸每日一定要有，咕嚕肉是甜味代表，魚香茄子則是鹹味代表，兩款送飯最好。」另外，椒鹽豬扒和蒸魚亦是熱門餸菜，「豬扒啖啖肉夠飽肚，適合體力勞動工人，而長者多數喜歡吃魚。」兩餸飯店的客人，除了基層打工仔，還有很多師奶，「每天想甚麼菜式都很頭痛，所以間中都貪方便，來買幾款淨餸回去一家人開餐，不用自己煮這麼麻煩。」家庭主婦鄭太說。以前光顧兩餸飯的，多是上了年紀的客人，現在成了潮流，多了年輕捧場客，「其實兩餸飯的食物水準不比茶餐廳差，價錢平又多款式，都很划算。」任職售貨員的黃小姐表示，她和不少年輕朋友都吃兩餸飯，又便宜又飽肚，不覺得老土。多年輕食客光顧社區組織協會副主任施麗珊表示，疫情下很多基層市民收入大減，惟有節衣縮食，「有人會等街市關門前買平餸，有人會去攞免費食物，之前我們做了調查，有兩成受訪基層，為慳錢每日會吃少一餐。」所以她認為，兩餸飯店愈開愈多，可反映基層打工仔的生活壓力，「因為無錢，所以就選擇較為廉價的兩餸飯店。」