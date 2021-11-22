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美返港男染L452R病毒株 愉景灣旭暉閣列強檢

2021-11-22 列印
■愉景灣居民進行強檢。
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　　一名二十三歲男子，於本月十四日前往美國，離港前一天的檢測結果呈陰性，前天回港，惟抵港時在機場的檢測結果呈陽性，並出現病徵。病人的Ct值少於三十，並確認帶有L452R變異病毒株，列初步確診輸入個案。

  政府昨晚圍封病人於潛伏期曾在港居住的大嶼山愉景灣蘅峯旭暉閣，他曾到訪的地點亦會納入強制檢測公告。本港昨天新增兩宗新冠肺炎輸入個案，分別為一名菲律賓抵港外傭及一名英國抵港男子，兩人均帶有L452R變異病毒株。



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