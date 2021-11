高膽固醇成無聲殺手？ 控制膽固醇水平 助減心臟病發風險

根據衞生署資料,推算全港15至84歲的人口當中,高膽固醇患病率為49.5%,然而當中有逾7成個案都未被正式診斷¹。港怡醫院心臟導管治療中心總監、心臟科名譽顧問醫生謝德新醫生表示:「很多患者因心臟病發或中風入院,才得知患有高膽固醇²,建議及早控制膽固醇水平,以減低患上心血管病風險。」膽固醇有製造細胞膜及荷爾蒙等作用³,約七成由肝臟製造,三成經食物攝取⁴。高密度脂蛋白膽固醇屬「好膽固醇」,有助保護血管及降低血管粥樣硬化機會,至於被稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇,則較易積聚於心血管壁,加速血管粥樣硬化⁵。除了家族性遺傳高膽固醇的患者眼皮有機會出現脂肪積聚外⁶,高膽固醇並無任何表徵³,很多時要到積聚於心血管的斑塊受壓撕裂,造成急性心肌梗塞,威脅性命,患者才得知自己有高膽固醇。謝醫生建議20歲以上人士應每4至6年檢查一次膽固醇水平⁷,以及早診斷及治療。四類人士應以藥物控制壞膽固醇謝醫生指出:「壞膽固醇超標的定義人人不同,目標水平是基於患者未來因為心血管疾病而死亡的風險所訂定。」研究顯示,壞膽固醇水平每降低1.0mmol/L,因血管粥樣硬化而引起心血管疾病的機會便會減低20%⁵。低飽和脂肪及低反式脂肪的飲食習慣有助控制膽固醇³。而藥物治療方面,美國心臟協會建議4類人士,包括有冠心病或曾中風人士、糖尿病患者、壞膽固醇水平高於4.9mmol/L,或未來十年有7.5%或以上風險患上心血管疾病的40歲以上人士,應以藥物控制膽固醇水平⁸。謝醫生解釋,曾因冠心病進行「通波仔」手術、曾中風或患有糖尿病,均為血管粥樣硬化的高風險因素⁸,故須服用他汀類藥物控制壞膽固醇水平,「這些人士屬極高風險,他們的壞膽固醇水平要控制得更低,根據歐洲心臟學會,水平應控制至1.4mmol/L或以下⁵,而美國心臟協會則建議控制至1.8mmol/L或以下⁸。」研究顯示,他汀類藥物有助降低患者未來因心臟病入院的機會三成⁹,謝醫生說:「他汀類藥物須長期服用¹⁰,醫生會緊密觀察患者用藥後的情況,包括有否出現肝酵素及肌肉酵素升高等副作用¹¹。」針劑藥物進一步降低壞膽固醇水平謝醫生指,歐洲心臟學會建議兩年內經歷兩次心血管事件的患者,應以1.0mmol/L作壞膽固醇的治療目標⁵。如患者服用最大耐受劑量的他汀類藥物,仍未能將壞膽固醇降至目標水平或以下,醫生或會在療程中加藥或轉藥,加入針劑形式的PCSK9抑制劑,患者每2至4星期注射一次¹²,能增加肝臟回收血液中壞膽固醇的數量,並降低壞膽固醇水平⁵。研究顯示,已使用口服藥物達最高劑量的極高危人士,其壞膽固醇水平在使用PCSK9抑制劑後減少75%至85%,有助達到目標水平⁵。本專欄由安進香港支持[HK-07559-REP-2021-Nov]¹.Announcement of Key Findings of the 2nd population Health Survey. Available from: https://gia.info.gov.hk/general/201711/27/P2017112700581_272855_1_1511779135272.pdf Accessed 15 October 2021.².Centers for Disease Control and Prevention. Cholesterol Myths and Facts. Available from: https://www.cdc.gov/cholesterol/myths_facts.htm Accessed 15 October 2021.³.Department of Health. 智對膽固醇. https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ncd_watch_sep2011_chi.pdf. Accessed 15 October 2021.⁴.Kapourchali FR, Surendiran G, Goulet A, et al. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016;56(14):2408-2415.⁵.Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan:111-188⁶.Nair PA, Singhal R. Xanthelasma palpebrarum - a brief review. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017 Dec;11:1-5.⁷.How to Get Your Cholesterol Tested. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/how-to-get-your-cholesterol-tested. Accessed on 20 Oct, 2021⁸.American College of Cardiology. 2018 Guideline on the Management of Blood Cholesterol. https://www.acc.org/-/media/Non-Clinical/Files-PDFs-Excel-MS-Word-etc/Guidelines/2018/old_Guidelines-Made-Simple-Tool-2018-Cholesterol.pdf Accessed 15 October 2021⁹.Lansberg P, Lee A, Lee ZV, Subramaniam K, Setia S. Vasc Health Risk Manag. 2018;14:91-102.¹⁰.National health services. Statins. available at: www.nhs.uk/conditions/statins/ Accessed 15 October 2021¹¹.Vasudevan AR, Hamirani YS, Jones PH. Safety of statins: effects on muscle and the liver. Cleve Clin J Med. 2005 Nov;72(11):990-3, 996-1001.¹².Pokhrel B, yuet WC, levine SN. PCSK9 inhibitors. [updated 2021 feb 13]. in: StatPearls [internet]. treasure island (FL): StatPearls publishing; 2021 jan-.