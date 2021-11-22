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奧地利荷蘭爆示威 抗議收緊防疫

2021-11-22 列印
　　歐洲多國新冠疫情持續反彈，世衛警告如不採取緊急行動，歐洲在明年三月前，可能再有五十萬人染疫死亡，要求各國增加疫苗接種率，及落實基本的公共衛生措施。奧地利、荷蘭、克羅地亞等國爆發示威衝突，抗議當地再收緊防疫措施。在荷蘭第三大城市海牙有暴徒放火燃燒單車，至少七人被捕。另根據美國自去年二月美國爆發疫情以來，美國醫療業已流失約五十萬名勞工，有醫護人員向媒體指，對醫療機構應對疫情非常不滿，是促使辭職的關鍵。此外，內地前天新增四宗本地確診個案，遼寧大連佔三宗，其餘一宗來自雲南德宏州。





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