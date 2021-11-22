  • 2021年11月22日 星期一
  • 19º
  • 67%
熱門： 兩餸飯立會選舉消費券大S陳煒

日報新聞 > 港聞

撞翻前車四人被困 肇車司機不顧而去

2021-11-22 列印
■私家車被撞翻側路中。
Previous Next

　　一架私家車昨被尾隨「寶馬」猛撼後，衝前撞路壆翻側橫亙於吐露港公路，惟「寶馬」不顧而去，私家車上四名男女一度被困，幸僅受輕傷，警方正追查涉事司機。

  二十五歲鄧姓司機昨凌晨一時許，駕駛私家車沿吐露港公路往大埔方向行駛，當時載有三名乘客。車輛駛至近白石角雲匯對開時，懷疑遭一架黑色「寶馬」從後碰撞，全車失控撞向路壆而翻側，四人一度被困車內。「寶馬」司機未有落車協助，反踩油離去，有途人見狀報警求助。



　　警方及消防接報到場將被困人士救出，司機傷勢相對嚴重，傷及頸、腰、手及腳，另三人分別報稱腰痛並腳部受傷，四人送醫院治理。現場遺下一個有車牌的泵把，相信屬於涉事「寶馬」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd