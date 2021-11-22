撞翻前車四人被困 肇車司機不顧而去

二十五歲鄧姓司機昨凌晨一時許，駕駛私家車沿吐露港公路往大埔方向行駛，當時載有三名乘客。車輛駛至近白石角雲匯對開時，懷疑遭一架黑色「寶馬」從後碰撞，全車失控撞向路壆而翻側，四人一度被困車內。「寶馬」司機未有落車協助，反踩油離去，有途人見狀報警求助。
警方及消防接報到場將被困人士救出，司機傷勢相對嚴重，傷及頸、腰、手及腳，另三人分別報稱腰痛並腳部受傷，四人送醫院治理。現場遺下一個有車牌的泵把，相信屬於涉事「寶馬」。
兩年長的疫情，打擊經濟，基層打工仔保住份工，已屬萬幸，不少人被減薪，日常開支減得就減，令廉價的兩餸飯店受到追捧，一碟只需二三十多元，餸任揀，有魚有菜有肉，飯量多少有商量，又有家的味道。由於基層客多，兩...
2021-11-22
陶宛日前不顧中國抗議允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國外交部周日宣佈，中國決定將與立陶宛的外交關係，降低至代辦水平。立陶宛對北京決定表示遺憾，稱其堅守「一個中國」政策，但亦有權擴大跟台灣合作...
2021-11-22
白俄羅斯與歐盟國家邊境的難民危機持續，波蘭總理莫拉維茨基（圓圖）將和鄰近國家領袖會面，磋商應對接壤白俄羅斯邊境移民非法進入引發的危機。而波蘭邊境衞隊表示，有約二百名難民向波蘭人員擲石、鞭炮甚至催淚氣體...
2021-11-22
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田溱岸8號3座中層F室，面積508方呎，兩房間隔，議價後以1115萬元易手，呎價21949元。據了解，原業主18...
2021-11-19
美股三大指數上周五走勢不一，杜指收跌0.75%；標指下降0.14%；納指則升0.4%。港股上周五受阿里巴巴（9988）季績遜預期影響，恒指收報25050點，下滑270點。小米（1810）將於本周公佈季...
2021-11-22
今季華歷簡奴有力躋身西甲上游，至今攻入四球的左翼艾華路加西亞乃功臣之一，此子則坦言「老虎」法卡奧的加盟是自己爆發的藥引。該隊今晚聯賽主場迎戰四連和的馬略卡，艾華路加西亞和法卡奧勢再次合力領軍奏凱，主勝可作過關膽。 廿九歲的艾華路加西亞今季西甲上陣十三場交出四球一助攻，直言要感謝好拍檔法卡奧：「他的專業態度令我在球場上更加專注，同時更有信心。」作客的馬略卡近十場聯賽只得一勝五和四負，包括最近連和四場，今仗更有鋒將久保建英和守將安東尼奧雷路因傷缺陣，攻守實力受削，故捧主勝。（Now632台周二凌晨4:00直播） 烏甸尼斯作客破「奴」 同日意甲，烏甸尼斯作客拖連奴。後者今...
2021-11-22
本港將會於11月19日(五)的黃昏出現月偏食，在中、北太平洋及北極可見整個過程，而亞太地區及美洲亦可見部分過程。月食會由月出前下午2時開始，不過，本港僅可以觀測到偏食中後段起的過程，而未能目睹半影食始...
2021-11-18
《頭條娛樂》fb專頁《與星有個約會》森美教花劍大受歡迎，第二炮交由紮紮跳，今日21歲生日的ANSONBEAN（陳毅燊，AB）接棒，他跟4位「豆粉」(ANSONBEAN Fans暱稱)合作整咗人生第一個...
2021-11-22
漁護署以野豬入城傷人數字上升，展開搜捕和人道毀滅，原本有理有據，卻引起關注動物團體和部份市民反彈，究其原因，是在政策改變之前，透明度不足；加上事前不見評估民意，也沒準備做疏導和解釋工作，結果這為民之舉反而備受批評。署方須加快補救，讓市民了解「豬患」已經去到不能再拖的地步。 漁護署由以往為野豬絕育，變成人道毀滅，公眾事前不覺有解說，令人有錯覺，以為政策突然改變。其後署方才急急公開更多資料，指絕育政策不奏效，加上野豬入城覓食情況普遍，牠們襲擊傷及途人的數字亦趨升，希望公眾了解。但解說遲了一步，部份市民的印象難以改變，產生了矛盾。昨天漁護署長進一步解畫，只會在市區六十黑點「殺豬」...
2021-11-22
昨日舉行三場國際二級賽，呂健威憑「金鎗六十」和「錶之未來」在大賽起孖，包辦馬會一哩錦和馬會短途錦標。至於羅富全除以「精神威」奪得馬會盃，另外還勝出「八仟師」和「天駟」。而潘頓則憑賀廄「好拍檔」和「旭日...
2021-11-22