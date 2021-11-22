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漁署：殺野豬只針對市區60「黑點」

2021-11-22 列印
　　漁護署開始定期捕捉及人道毀滅市區出沒野豬，早前捕殺七隻野豬觸發爭議。漁護署署長梁肇輝強調新措施只針對現時約六十個市區「黑點」，不會擴展至全港；亦透露正研究擴展野豬禁餵區，並提高刑罰。

　　梁肇輝昨出席電視節目時表示，在一七年開始捕捉野豬，絕育後再將其放回，四年遷移約八百隻野豬，但計劃無法追上繁殖速度，強調只捕殺在市區黑點造成威脅的野豬，不會擴至全港及郊野公園等。至今三十六宗野豬傷人個案中，近一半是市民餵飼野豬時發生，正研究擴展野豬禁餵區涵蓋六十個市區黑點。被問到所有地方都禁餵會否更直接，他指要考慮執法策略。現時餵養野生動最高罰款一萬元，當局正研究提高刑罰。對於多人聯署反對，他指要在情感及科學上取得平衡。



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