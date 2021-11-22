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耗資逾十億建國際化小學及幼稚園 ﻿元朗安基司學校明秋招生﻿

2021-11-22 列印
■安基司學校的幼稚園模擬課室。
■蔡李惠莉（左）及蔡加敏。
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　　佔地超過十一萬方呎、耗資逾十億元，位於元朗安基司學校興建的國際化小學及幼稚園，前日舉行平頂儀式，新校舍預計明年四、五月落成，明年秋季招生，二〇二三年八月啟用。安基司國際教育集團校監蔡李惠莉說，平頂儀式是安基司發展成為一條龍教學的重要里程碑，長遠將計劃開辦中學，使教育理念更加延續，讓孩子可在十六年以一貫的優質教育體系中成長。

　　安基司學校及安基司幼稚園暨國際幼兒園（元朗）將採用小班教學。安基司幼稚園暨國際幼兒園（元朗）首年會招收N1、K1至K3，每級取錄約五十至七十名學生。至於屬私立國際化小學的安基司學校，明年招生以小一為主，小二及小三會招收一至兩班，學校會預留至少一半學額，優先取錄該校現時三間幼稚園的畢業生。



　　安基司國際教育集團校監蔡李惠莉表示，校舍佔地超過十一萬方呎，包括八萬方呎綠化園林區，及一幢六層高教學主樓。執行校董兼行政總監蔡加敏稱由動工到平頂，象徵「萬丈高樓從平地而起，少年立志學習在當初」。

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