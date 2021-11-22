﻿量產大閘蟹響頭炮 地質師盼拓港碳交易

據《星島日報》報道，港產大閘蟹成功量產，地質師陳式立功不可沒。長年在外尋找礦物，他見盡各地風土人情，對養殖種植技術略知一二，但從未想過成為「養魚佬」。疫情下不如以往經常出差，讓他有時間思索香港生態保育之路。眼見雀鳥棲息的魚塘水體減少，陳式立先從保育魚塘入手，膽粗粗與友人於今年初籌組公司，應用科技試養魚蝦蟹。創業從來不易，面對難關阻撓，他總是沉着應戰，「試過雪崩、山泥傾瀉，我差點連命都無，沒有事是做不到的。」量產大閘蟹只是第一步，在港建構碳交易體系，始終是他最大的願景。每逢秋風起，便是大閘蟹的季節，今年港人多了一個本地蟹選擇。走到上水，河上鄉一處有個水產養殖中心，飼養着大閘蟹、小龍蝦及寶石魚，魚蝦蟹一應俱全。這個地方，由地質師陳式立牽頭成立。擅長勘探礦資源 同時涉足保育「疫情時我從非洲飛回來，一個月、兩個月過去，便開始想，自己在香港可以做些甚麼。」陳式立以往經常出差，周遊列國勘探礦資源，過去十多年未曾留港超過兩星期。他憶說，當時社會環境十分悲觀，作為香港人，很想盡一己之力，作出正面改變。早在大學時期，他已對生態保育感興趣，希望自行舉辦生態遊，於是登門造訪生態遊蹤，與時任領隊之一的程詩灝（Ken）見面，之後共同創辦生態教育及資源中心，「那時開始上山下海，看看香港、全世界不同地方的生態環境，去做保育、生態教育的工作。」身為地質師，同時從事保育，陳式立的雙重身分曾招人話柄，「好多人都會說，我做開採與保育相違背。」但他心中早有答案：「手提電話蘊含的金屬，都是由礦物資源組成，問題是你如何做到可持續發展。」目擊礦工亂採礦 決推綠色開採談到初入行做地質師的經歷，陳式立興致勃勃。港大地球科學系畢業後，他第一份工作是到西藏開採，練得一身野外求生技術，「成個喜瑪拉雅山我都走遍，騎毛牛、爬雪山去到六千米。」後來轉移到新疆工作，他憶說，到埗後第一件事是找地方紮營，既要鄰近水源，又要避過狼群出沒之地，「因為我騎馬返工，所以要買馬養馬，都幾過癮。」除了大江南北，陳式立的足迹也遍及中亞、非洲各國，「除了南極，其他地方我都去過。」他曾目擊發展中國家的礦工，以既污染又原始的方式採礦，「他們用水銀及徒手淘金，燃燒時水銀又會變成氣體，被人體再吸入，所以他們的壽命比較短，四十幾歲就過身。」這令他更決心推動綠色開採。不過，推動改變從來不是易事，即使陳式立想到用溴替代水銀，卻難以說服礦場或當地居民作出改變。他卻豁達面對，「這一刻失敗，只是未能做到。這條路行不通，便行另一條路。」於是他想到借助外力，與國際知名的工程企業合作推廣，最終被部分國家接納採用。一四年陳式立創立非牟利組織「地球知源」，改變開採方式以外，亦花時間改善當地人民的生活。有次他到剛果（金）進行開採工作時，發現當地土壤肥沃，於是邀請內地專家前往，教當地人種植，甚至協助他們以物換物，「他們賣完金之後，都要拎錢去買大米，其實可以直接種來吃。」協助當地人學習種植、養殖、建屋鋪路，也令他有機會接觸到各類技術。創「地球知源」 教剛果人養殖但他未曾想過，回港後這些技術竟可大派用場。「我們平時影相，影下啲雀，發覺如果不保育魚塘，當蘆葦草愈生愈高，水體會愈來愈細，就覺得我們要做啲嘢。」今年初成立的生態魚蝦蟹科技有限公司，他笑言，這只是一晚下來的決定，「有一晚我與Ken坐下來，傾了一晚，第二日便決定養大閘蟹。」由建設魚塘、招募漁民及塘主，以至選擇飼料，陳式立都參與其中，「大閘蟹不止是擺在這裏，餵東西給他們就可以。要鬥便宜並不能夠，一定要從食物安全出發，始終是香港品牌，大家會較有信心。」為減低碳足印，團隊亦與本地廚餘廠合作，將回收而來的三文魚等廚餘，打磨成粉後混入蟹糧，「希望活化魚塘後，令廚餘回收多一條出路。」環保產業亦可財務持續團隊成功養殖出數十萬隻港產大閘蟹，這成果卻招人妒忌，網上甚至有人惡言相向，一向情商高的陳式立一笑置之，「俾人鬧，但起碼有人知、有人講。」創業之路總不能一帆風順，但他總是沉着應戰，因為他四出開採時，經歷不止一次山泥傾瀉，有次他全身只得頭部未被埋沒，在烈日當空下「乾煎」，「我跟自己說，與其驚住死，不如冷靜一下、深呼吸。試過雪崩、山泥傾瀉，我差點連命都無，沒有事是做不到的。」對陳式立來說，養港產大閘蟹只為了打響頭炮，下一步需再推廣更多港產養殖的魚類蝦類，他更希望親自證明，環保產業本身亦可做到「財務可持續」，「社會要講可持續，好現實地要搵到錢。我唔鍾意攤大手板，叫人畀錢我搞環保，所以就不斷想方法。」漁業青黃不接，故他期望吸納新血，「如果仍停留在傳統方法，叫新人執下魚塘，講真吸引力真的不夠，所以需要有新經濟、新模式。」長遠而言，陳式立期盼在港推動碳交易，將環保產業與新興經濟結合，「民以食為天，希望由食物開始推出，之後擴展至其他日常生活範疇，都可以量化成碳信用，讓不同階層的人參與環保。」