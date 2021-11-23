﻿風煤樽切割 誤燃發泡膠 拆凍倉惹致命火 工人一死一危

油塘一個清拆中的冷藏倉庫發生奪命大火，造成工人一死一危殆一嚴重受傷！火場冒出滾滾濃煙，席捲二十層樓，遠至對岸的港島東亦清楚可見。消防到場將大火救熄，有傷者獲救時昏迷，面部熏黑，其中一名男工搶救後返魂乏術。據悉，有人疑使用機械做切割工程時，濺出的火花誤燃附近的發泡膠肇禍。事發現場為油塘東源街越秀冷藏倉庫有限公司，連地牢共六層樓，早前已獲批改為住宅重建項目土地，昨午突然起火焚燒。據網上圖片所見，大廈昨午一時許有大量黑煙冒出，濃煙隨風擴散，東源街一帶煙霧彌漫。據了解，當時有工人於上址地牢使用風煤樽切割，當時火花四濺，燒着附近發泡膠肇禍，火舌燃着旁邊雜物，迅速蔓延。有工人發現起火，即時逃生，並尋求救援，有五名工人及時脫身，但有三名工人被困火場。困地牢未及逃生警方及消防接報趕抵現場，協助救援。助理消防區長黃炳權表示，消防派出三隊煙帽隊及動用一條喉灌救射水灌救，並於一個面積約三十米乘四十米的地牢的角落發現有大堆起火雜物，一名四十七歲廖姓工人及六十五歲林姓工人倒臥地上，陷入昏迷，消防將兩人救出，情況嚴重，全身熏黑，廖男經送院搶救後，證實不治。死者的胞姊指，其弟未婚，與父母同住，平日跟判頭開工，並持有剷車牌照。消息指，林男被救出時呼吸微弱，情況危殆。另外，有一名六十六歲曾姓工人被困於大廈三樓至四樓的梯間，消防架起雲梯將其救起。附近餐廳東主孫先生目擊意外，指一名年約六十歲的男工被困大廈，半身擱於棚架位置，高聲呼救。有消防員將他救下，事主及後疑驚魂未定，面色蒼白，孫先生安排他安坐於餐廳門外定驚。據了解，曾男吸入濃煙不適，清醒送聯合醫院治理，情況嚴重。消防經初步調查，相信起火並無可疑，警方一度封鎖現場調查。工業傷亡權益會職員抵達醫院並與死者家屬取得聯繫，將提供適切協助及跟進。