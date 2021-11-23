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﻿發泡膠極易燃 可釋有毒氣體

2021-11-23 列印
　　消防形容火場雜物「星羅棋佈」，當中不泛發泡膠等物料。有化學專家指，發泡膠極易燃燒，高熱下會釋放有毒氣體，呼籲市民遇上這類火警，走為上着。

　　行動中，消防指，由於現場為一個清拆中的冷藏倉庫，存有大量雜物，包括發泡膠及隔熱物料，燃燒後會釋出大量濃煙及有毒氣體，增加救援難度。



　　有「火博士」之稱的科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑向傳媒表示，冷藏倉庫常有發泡膠物料，其物料內有很多氣泡微粒，一旦遇到火種，火勢蔓延得很快，並會產生有毒的苯乙烯氣體，造成眼睛刺痛及呼吸困難等情況，期間亦會釋出一氧化碳，吸入後隨時暈倒。陳鈞傑指，市民若遇上發泡膠起火，除非在起火初期可以迅速控制及撲滅，否則建議即時逃生保命。
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