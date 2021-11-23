﻿酒店式過渡房可申請﻿ ﻿雙人單位月租3900元﻿

公屋輪候時間再創新高，基層靠過渡性房屋解燃眉之急。路德會首個酒店式過渡性房屋，昨日起接受申請，下月二日截止。項目提供三十個雙人單位，月租最平為三千九百元。服務對象為輪候公屋三年或以上，或居於不適切房屋的雙職已婚人士，料最快下月中可入住。這個酒店式過渡性社會房屋「德薈」，位於觀塘偉業街IW Hotel的五至九樓，提供三十個雙人單位，面積由一百四十七至一百八十五平方呎，配備衣櫃、電視、小型雪櫃、浴室及免費Wi-Fi等，房間不准煮食，部份單位望海景。每月租金由三千九百至四千八百一十元，包括基本水電費，租期為兩年。不過，酒店不會提供每日更換牀單及毛巾的服務。下月二日截止申請同時，租戶可透過機構的義務建築師訂造家具，費用全免。而為鼓勵租戶養成儲蓄習慣，入住期間租戶每月儲蓄二百元，即可領取二百元的餐飲現金券，在酒店餐廳內使用，遷出時，路德會會向租戶交回儲蓄，以便用作遷出時的費用。路德會指，申請人須為輪候公屋三年或以上，或居於不適切居所的雙職已婚人士，入息上限為每月一萬九千五百五十元。項目即日起接受申請，下月二日截止，翌日將進行隨機抽籤，抽出約五十人，再進行分批面試，屆時社工會考慮申請人的入住意願、目前的居住環境、入住的迫切性、理財能力及情緒控制的能力，申請人最快下月中可入住。路德會社會服務處助理服務總監呂卓倫表示，將設有甄選準則，包括申請者參與地區社會服務的願意，另外就是他們有多優先需要單位，如何時可入住。他解釋指，因房屋資源珍貴，若申請者表示二月才可以入住，機構定會優先給十二月可以入住的人。