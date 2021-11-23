小一自行派位出爐 獲派率達47.6%

家長：學生需認識國安
今年有約四萬八千名學童申請官立及資助小學的自行分配學位，近二萬二千九百名學童獲派學位，成功率達百分之四十七點六，較去年微升百分之一點六。在獲派位的學童中，有約五成七，是有兄姊在該校就讀，或父母在該校任職，屬必收生。而餘下約四成三則透過計分方法獲派。
在傳統名校喇沙小學，昨早有家長到場了解派位結果。本身是舊生的家長岑先生表示，兒子以二十五分成功獲派該校的小一，他坦言對母校有「情意結」，平時有為兒子報讀英文、普通話班，亦有參加足球及游泳及面試班，並報讀六至七所直資及私立學校。被問到現時小學有國家安全教育課程，他認為是香港人教育的一部份，兒子需要知道，而他作為家長亦都接受。
另一名家長葉太太，丈夫亦是舊生，直言一心想兒子入讀喇沙。她稱，兒子同樣以二十五分獲取錄，對此感到開心。她表示，即使今年多了人移民，但聽聞喇沙的學位競爭反而更多。葉太指，有為兒子安排游泳、網球及部份語言班，每月花費可能過萬。她又認為小學有國安教育是很正確的事，因為香港是中國的一部份，學生需要認識。
教育局提醒，獲派自行分配學位的兒童，須於周三或周四到學校辦理註冊手續。未在這個階段獲派學位的兒童，明年一月可參加統一派位。