小一自行派位出爐 獲派率達47.6%

小一自行分配學位結果昨日公佈，逾二萬二千人獲派此類學位，成功率達百分之四十七點六，較往年微升百分之一點六。有家長認為，雖然有移民潮及適齡學童減少，但學位競爭仍大，得知兒子獲傳統名校取錄後，感動落淚。不少家長表示，國安教育是港人教育的一部份，學生須認識，作為家長亦都接受。家長：學生需認識國安今年有約四萬八千名學童申請官立及資助小學的自行分配學位，近二萬二千九百名學童獲派學位，成功率達百分之四十七點六，較去年微升百分之一點六。在獲派位的學童中，有約五成七，是有兄姊在該校就讀，或父母在該校任職，屬必收生。而餘下約四成三則透過計分方法獲派。在傳統名校喇沙小學，昨早有家長到場了解派位結果。本身是舊生的家長岑先生表示，兒子以二十五分成功獲派該校的小一，他坦言對母校有「情意結」，平時有為兒子報讀英文、普通話班，亦有參加足球及游泳及面試班，並報讀六至七所直資及私立學校。被問到現時小學有國家安全教育課程，他認為是香港人教育的一部份，兒子需要知道，而他作為家長亦都接受。另一名家長葉太太，丈夫亦是舊生，直言一心想兒子入讀喇沙。她稱，兒子同樣以二十五分獲取錄，對此感到開心。她表示，即使今年多了人移民，但聽聞喇沙的學位競爭反而更多。葉太指，有為兒子安排游泳、網球及部份語言班，每月花費可能過萬。她又認為小學有國安教育是很正確的事，因為香港是中國的一部份，學生需要認識。教育局提醒，獲派自行分配學位的兒童，須於周三或周四到學校辦理註冊手續。未在這個階段獲派學位的兒童，明年一月可參加統一派位。