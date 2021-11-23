  • 2021年11月23日 星期二
  • 17º
  • 66%
熱門： 屋宇署潛建龍翔官中大S叱咤

日報新聞 > 港聞

警打擊非法賽車 三天截獲19改裝車

2021-11-23 列印
　　澳門大賽車舉行之日，便是本港警方阻截非法賽車之時！警方於本月十九日起一連三日在新界北區打擊非法賽車等活動，當中發現有十九架懷疑非法改裝車輛。

　　每年冬季澳門舉行大賽車，同期間本港會掀起非法賽車狂熱，警方必定大執法！新界北總區交通部執行及管制組人員於本月十九日至二十一日在區內展開打擊非法賽車、超速駕駛及其他相關罪行的執法行動。



  行動中，人員共截查六十七輛私家車及電單車，當中發現十九輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，並向另外三十七輛車輛發出欠妥車輛報告。在這次打擊行動中，警方共偵察到一百四十一輛車輛涉及超速駕駛，並就各種交通違例事項發出共三百零七張「牛肉乾」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd