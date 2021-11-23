警打擊非法賽車 三天截獲19改裝車

每年冬季澳門舉行大賽車，同期間本港會掀起非法賽車狂熱，警方必定大執法！新界北總區交通部執行及管制組人員於本月十九日至二十一日在區內展開打擊非法賽車、超速駕駛及其他相關罪行的執法行動。
行動中，人員共截查六十七輛私家車及電單車，當中發現十九輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，並向另外三十七輛車輛發出欠妥車輛報告。在這次打擊行動中，警方共偵察到一百四十一輛車輛涉及超速駕駛，並就各種交通違例事項發出共三百零七張「牛肉乾」。
油塘一個清拆中的冷藏倉庫發生奪命大火，造成工人一死一危殆一嚴重受傷！火場冒出滾滾濃煙，席捲二十層樓，遠至對岸的港島東亦清楚可見。消防到場將大火救熄，有傷者獲救時昏迷，面部熏黑，其中一名男工搶救後返魂乏...
2021-11-23
剛果民主共和國東部一個由中國人營運的金礦有遇襲事件，中國大使館證實最少五名中國公民被綁架。暫時未有關於被綁架者及被綁架者的詳細信息。 大使館指，星期日凌晨南基伍省一間礦業公司營地遭武裝份子襲擊，五名中...
2021-11-23
美國威斯康辛州沃基肖市郊周日舉行聖誕遊行活動期間，突然有一架汽車衝破警方設置的路障，闖入遊行人群，導致至少五人死亡，四十人受傷，其中二十三名傷者包括最少十一名成人及十二名兒童。據報，警員亦向該車開槍試...
2021-11-23
大角咀屋苑帝柏海灣，坐擁地理優勢，鄰近新油麻地避風塘，基座為港鐵奧運站。是次屋苑3房1套放盤，實用逾1000方呎，裝潢簇新柔麗，闊窗設計，可享綠樹及海景，廳區的鏡牆更巧妙地把美景引入居室，點綴空間。 ...
2021-11-23
美國白宮宣佈，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任美國聯儲局主席，任期四年，並提名布雷納德（Lael Brainard）為副主席。鮑威爾成功連任，消除市場不明朗因素，刺激美股三大指數...
2021-11-23
曼聯周日辭退領隊蘇斯克查後，暫由助教卡域克領軍，今晚重新出發力爭在歐聯F組作客擊敗維拉利爾提早出線。陣中不少魔將亦希望換帥後出生天，包括在娃娃臉殺手麾下苦無機會淪為打雜的雲迪碧克，其專業態度和上場英超表現贏盡讚賞，今仗勢全力領軍奏捷，為自己重新定位。（Now643台周三凌晨1:45直播） 周日炒蘇斯克查魷魚後，紅魔由卡域克暫時領軍，同時尋找看守領隊執教至季尾，新帥明夏才正式上任，可是兩方面的招聘工作均遇上困難。卡域克掌軍三日即上戰場，但娃娃臉殺手下台後，揚言球員會重新振作：「我很尊重卡域克，期望曼聯形勢好轉。我相信球員會挺起胸膛，在今仗踢出比之前更好的水準。」 一眾在蘇斯克...
2021-11-23
PORTS剛釋出全新的六十周年別注系列，創作靈感來自感源於品牌創始人Luke Tanabe 先生，他嚮往的「清晨在撒哈拉沙漠 暢遊，傍晚在紐約晚餐」的願景，結合藝術家Camilla Engström的...
2021-11-19
寶島台劇女神徐熙媛（大S）與內地富二代闊少汪小菲，曾被視為「金童玉女」的一對，多年來屢傳婚變。兩人昨日終發表聯名聲明承認離婚，宣告和平解除11年婚姻關係。大S接受傳媒訪問時，大方祝福汪小菲永遠過得比她...
2021-11-23
環保署、食環署和警方聯合行動，針對全港高聲叫賣的商販，在過去三個月展開調查和蒐證，作出檢控。這項大型「降噪行動」，一直以來較為少見，反映商販鬥大聲爭客，震耳欲聾，滋擾市民生活，情況愈趨嚴重。當局需要更有策略針對高聲招客的商販，設立專門的投訴熱線，大有必要。 商販為多做生意，以揚聲器不斷播放叫賣宣傳，聲浪擾人，加上現今家電產品技術進步，細細個喇叭，就可以發出巨大聲響，令噪音問題愈演愈烈。上述三個部門在過去三個月展開調查，發現各區共有二十四間商店涉違反噪音條例，作出檢控，一經定罪，東主或會被罰款一萬元。有深水埗區議員指出，有店舖使用小型揚聲器，扭大音量，不停重複播放同一宣傳口...
2021-11-23
去年日本三冠盟主「鐵鳥翱天」，將於周日在東京競馬場出戰日本盃後退役，日本中央競馬會將在當日賽後舉行告別儀式。 日本中央競馬會日前公布有關儀式細節，首先當最後一場賽事完成後，三位參加今年東京奧運馬術比賽的中央競馬會員工，將在場內作盛裝舞步表演，並暢談參賽時的趣事，然後「鐵鳥翱天」的退役儀式會在五時開始。整個儀式將在中央競馬會的官方YouTube頻道現場直播，供所有馬迷欣賞。 另外，香港馬會於當日的沙田賽事加插受注今屆日本盃，見證「鐵鳥翱天」在這場二千四百米一級大賽作最後一擊。 馬場浮世繪
2021-11-23