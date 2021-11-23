八達通尾期消費券 最快下月中可收取

政府指出，於八月一日透過八達通獲發首期消費券的市民，如在本月內，即下周二或之前，「合資格消費」累積總額達到四千元，可於下月十六日收取尾期的一千元。同一批市民最遲須於明年二月二十八日用完首兩期消費券，才能趕及在明年三月十六日收取尾期消費券。同時，於上月一日才獲發放第一期消費券的市民，將於下周三獲發放第二期消費券，相關市民會當日陸續收到手機短訊或應用程序推送通知。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，尾期的一千元消費券，金額不大，估計市民會當作收了一封利是，並用在日常生活。他指，臨近聖誕節，不少酒店、西餐廳已推聖誕優惠吸引市民，料消費券應該「留不到過年」。他估計，總數三百六十億的電子消費券，餐飲業享有三分一的份額，有刺激經濟的作用。昂坪360發言人表示，隨著本港疫情轉趨緩和，消費氣氛漸見濃厚，期望品牌聯乘活動及將派發的消費券，能帶動聖誕假期的人流及消費。